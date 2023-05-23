Ремонт бытовой техники

В любом современном доме установлено и используется огромное количество бытовой техники, упрощающей жизнь человека. Стиральная машина, посудомоечная машины, пылесосы, холодильники – перечислять можно долго.

Техника выручает в различных жизненных ситуациях, бережёт время, но! Иногда ломается, причём обычно в неподходящий момент. Что делать? Покупать новую? Тратить средства, которые предполагались на что-то другое?

Проще, экономнее и эффективнее обратиться в сервисный центр по ремонту всех видов бытовой техники.

Какую технику мы ремонтруем

Наша компания занимается ремонтом и обслуживанием всех видов крупной бытовой техники. Мы устраним различные поломки в ваших:

стиральных машинах;

посудомоечных машинах;

духовках и духовых шкафов;

плитах – электрических, индукционных, кроме газовых;

холодильниках и морозильниках;

климатические системы.

Оказываем услуги по ремонту швейных машинок, пылесосов, утюгов и парогенераторов, кондиционеров, вентиляторов, ноутбуков, планшетов, стационарных компьютеров. Телевизоры, моноблоки, видео- и аудиоаппаратуру, фотоаппараты, газовые плиты, тостеры, кухонные комбайны, мультиварки, соковыжималки, хлебопечки, микроволновые печи, электрические мясорубки и другую мелкую бытовую технику, электронику и устройства не принимаем в ремонт. Работаем на дому, стараясь экономить ваше время. Приезжаем по всем адресам, срочный выезд мастеров по Москве и Московской области.

Особенности ремонта бытовой техники

В некоторых случаях забираем неисправную технику в нашу мастерскую. Так происходит, когда нет возможности совершить операции, требующиеся для починки, в домашних условиях. Более того, иногда случаются неисправности, нуждающиеся в сложном ремонте с использованием специальных инструментов, технических приборов и электронного оборудования. Это можно выполнить только в условиях сервисного центра.

Бывает поломки происходит у встроенной техники. Это уже сложнее, потому что требуется её демонтаж с последующим монтажом на месте. Но мы помогаем даже в таких ситуациях тоже, возвращая вам радость от использования исправной вещи.

Мы берём срочные заказы, понимая, что клиенту необходимо скорее вернуть техническое изделие в рабочее состояние. Привозим исправленную технику по согласованию на тот адрес, который вы укажите в установленное время.

Принимаем вызовы в рабочее время всю неделю. Наши мастера приезжают быстро, профессионально осматривая технику и выявляя поломки, в чем причина неисправности.. Затем специалист производит ремонт либо непосредственно на дому, либо в сервисном центре. Иногда случается так, что требуется замена комплектующих и деталей, которых у мастера просто нет с собой. Это тоже решается в срочном порядке. Мы работаем для вас, стараясь выполнить свою задачу максимально оперативно.

Ну нужно тратить деньги, покупая новую технику взамен сломавшейся старой? Звоните нашим менеджерам – и мы быстро починим то, что вышло из строя!

Памятка для тех, у кого сломалась бытовая техника

Бытовая техника часто ломается неожиданно, и многие хозяева просто не понимают, что делать. Мы расскажем, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

Частые поломки дома или в офисе – это вышедший из строя бытовой прибор или агрегат, а также оргтехника. Так происходит практически каждый день, и главное – не впадать в панику, столкнувшись с неприятностью.

Внимание! Сейчас большинство производителей, в частности известные всем Philips или Samsung и другие компании, оснащают свои изделия специальными предупреждающими индикаторами.

Например, у стиральной машинки или посудомойки на дисплее может возникнуть предупреждение о какой-либо точной ошибке, связанной с водонагревателем, шлангом, барабаном и т.д. Такое же можно наблюдать у холодильника или морозилки. Часто бытовой прибор работает писком или иными звуковыми и световыми сигналами сообщают, что неисправны.

Если ваш холодильник, стиралка или плита мигают, пищат или не реагируют на нажатия кнопок – значит, они сломались. Требуется диагностика проблемы специалистом.

В инструкциях обычно указываются коды, сообщающие об ошибке или сбоях в работе. Увидели их на дисплее – посмотрите, что пишет официальный производитель! И тут следует действовать согласно инструкции.

Если проблему можно устранить самостоятельно, и об этом написано у изготовителя, поступайте, как указано. Если поломка серьёзная или их несколько, которую не рекомендовано устранять самим, а срок гарантийного ремонта истек, звоните нашим специалистам. Если инструкции утеряна, и вы не знаете, какой код ошибки высветился, лучше ничего не предпринимать, а сразу позвонить или отправить заявку на обратный звонок в сервис.

Наконец, даже если написано, как можно устранить неисправность, но вы не уверены, что ещё больше сломаете технику, рекомендуем обратиться к нашим специалистам.

Мы работаем ежедневно, готовы к сотрудничеству. По телефону вы можете получить консультации менеджеров, а также вызвать мастера к вам на дом в удобное время в течении дня. Оплата, после полной проверки качества выполненных работ. Также недорого есть установка новой техники для клиентов сервиса. Предоставляем скидки на работу по восстановлению.

Уже непосредственно на месте мастер осмотрит неисправный прибор и проведёт диагностику его состояния. На основе полученных сведений, решит, можно ли починить дома или необходима транспортировка в сервисный центр. Мы работаем, в том числе, выполняем ремонт любой продукции бренда Apple: iphone, ipad. Сломалось что-то в доме – звоните нам!

Решение – сразу обратиться за помощью в мастерскую по ремонту. Ждём ваших звонков и заявок на сайте, перезвоним за 10 минут! Приедем в течение 1-2 часов. Так же можете отправить видео поломки на ватс ап или телеграмм мастера.

Ремонт телевизоров и мелкой электроники не производим!

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