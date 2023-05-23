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+7 499 348 82 20 +7 927 353 18 42 c 8.00 до 23.00 (без выходных)

Ремонт бытовой техники

  • Специалисты по ремонту бытовой техники с опытом от 5 и более лет
  • Оригинальные запчасти
  • Выезд мастера в удобное время
  • Профессиональная диагностика
  • Гарантия до 12 месяцев
  • Называем сразу реальную стоимость ремонта, не рассказываем сказки про ремонт за 500-700 рублей
  • Работаем без выходных и праздников

Получите бесплатную консультацию по ремонту, просто оставив заявку

    Какую бытовую технику мы ремонтируем

    Стиральные машины Стиральные машины Посудомоечные машины Посудомоечные машины Варочные панели Варочные панели Холодильники Холодильники Сушильные машины Сушильные машины Морозильные камеры Морозильные камеры Электроплиты Электроплиты Духовые шкафы Духовые шкафы Пылесосы Пылесосы Кофемашины Кофемашины

    Почему заказывают ремонт бытовой техники в нашей компании

    Оперативная консультация
    Быстрый выезд мастера по ремонту
    Называем реальную стоимость ремонта после диагностики, без уловок
    Ремонтируем технику любых марок
    Специалисты по ремонту с опытом от 5 лет. Только опытные мастера.
    Собственный склад запчастей. Используем оригинальные или качественные аналоги
    Гарантия до 12 месяцев на работы и запчасти
    Работаем без выходных

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    Получите бесплатную консультацию мастера

    +7 499 348 82 20 +7 927 353 18 42 Написать в WhatsApp Написать в Telegram

    Марки бытовой техники, которые мы ремонтируем

    Марки бытовой техники, которые мы ремонтируем

    ARISTON
    AEG
    ARDO
    ASKO
    AVEX
    ATLANT
    BOSCH
    BEKO
    BOMANN
    BORK
    BRANDT
    CANDY
    COMFEE
    DARINA
    DE LUXE
    DE LONGI
    DELTA
    DAEWOO
    DAIKIN
    ELECTROLUX
    ELIKA
    EXITEQ
    ELECTRA
    EXQVISIT
    EURONOVA
    EUROSOBA
    FORNELLI
    FAGOR
    GAGGENAU
    GORENJE
    GRAUDE
    GEFEST
    HAIER
    HANSA
    HOMSAIR
    HOTPOINT-ARISTON
    HOOVER
    HIBERG
    HITACHI
    HYUNDAI
    INDESIT
    JACKY’S
    KAISER
    KITCHEN
    KORTING
    KRONA
    KUPPERSBERG
    KRAFT
    KUPPERSBUSCH
    LA GERMANIA
    LEX
    LUX DORF
    LERAN
    LG
    MAUNFELD
    MIELE
    MONSHER
    NEFF
    NOVEX
    RICCI
    SAMSUNG
    SMEG
    SIEMENS
    SCHAUB LORENZ
    VESTEL
    VESTFROST
    WEISSGAUFF
    WINIA
    WHIRLPOOL
    ZANUSSI

    Районы обслуживания

    Районы обслуживания

    ЦАО
    САО
    СВАО
    ВАО
    ЮВАО
    ЮАО
    ЮЗАО
    ЗАО
    СЗАО

    Метро

    Авиамоторная
    Академическая
    Автозаводская
    Александровский сад
    Алексеевская
    Алтуфьево
    Аннино
    Алтуфьево
    Арбатская
    Алма-Атинская
    Аэропорт
    Академика Янгеля
    Бабушкинская
    Багратионовская
    Баррикадная
    Бауманская
    Беговая
    Белорусская
    Беляево
    Бибирево
    Библиотека Ленина
    Битцевский парк
    Борисово
    Боровицкая
    Ботанический сад
    Братиславская
    Бульвар Дмитрия Донского
    Бульвар адмирала Ушакова
    Бунинская Аллея
    Бутырская
    ВДНХ
    Варшавская
    Верхние Лихоборы
    Владыкино
    Волгоградский проспект
    Волжская
    Волоколамская
    Воробьевы горы
    Водный стадион
    Войковская
    Выставочная
    Выхино
    Деловой центр
    Дмитровская
    Добрынинская
    Достоевская
    Дубровка
    Динамо
    Домодедовская
    Жулебино
    Зябликово
    Измайловская
    Калужская
    Кантемировская
    Каховская
    Каширская
    Киевская
    Китай-город
    Кожуховская
    Комсомольская
    Коньково
    Котельники
    Коломенская
    Краснопресненская
    Красносельская
    Красный ворота
    Крестьянская застава
    Кропоткинская
    Красногвардейская
    Крылатское
    Кузнецкий мост
    Кузьминки
    Кунцевская
    Курская
    Кутузовская
    Ломоносовскйи проспект
    Ленинский проспект
    Лермонтовский проспект
    Лесопарковая
    Лубянка
    Люблино
    Марксистская
    Марьина роща
    Марьино
    Медведково
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    Молодежная
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    Нагатинская
    Нагорная
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    Щелковская
    Щукинская
    Электрозаводская
    Юго-Западная
    Южная
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    Также выезжаем в города Московской области

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    Ивантеевка
    Люберцы
    Видное
    Королев
    Мытищи
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    Реутов
    Долгопрудный
    Лобня
    Химки
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    Щелково

    Схема работы

    Вы сотавляете заявку на ремонт
    Мастер перезванивает Вам и согласовывает время визита
    Мастер приезжает, проводит диагностику и сообщает цену ремонта
    Мастер производит ремонт техники. Проверка клиентом сделанных работ

    Ремонт бытовой техники

    В любом современном доме установлено и используется огромное количество бытовой техники, упрощающей жизнь человека. Стиральная машина, посудомоечная машины, пылесосы, холодильники – перечислять можно долго.

    Техника выручает в различных жизненных ситуациях, бережёт время, но! Иногда ломается, причём обычно в неподходящий момент. Что делать? Покупать новую? Тратить средства, которые предполагались на что-то другое?

    Проще, экономнее и эффективнее обратиться в сервисный центр по ремонту всех видов бытовой техники.

    Какую технику мы ремонтруем

    Наша компания занимается ремонтом и обслуживанием всех видов крупной бытовой техники. Мы устраним различные поломки в ваших:

    • стиральных машинах;
    • посудомоечных машинах;
    • духовках и духовых шкафов;
    • плитах – электрических, индукционных, кроме газовых;
    • холодильниках и морозильниках;
    • климатические системы.

    Оказываем услуги по ремонту швейных машинок, пылесосов, утюгов и парогенераторов, кондиционеров, вентиляторов, ноутбуков, планшетов, стационарных компьютеров. Телевизоры, моноблоки, видео- и аудиоаппаратуру, фотоаппараты, газовые плиты, тостеры, кухонные комбайны, мультиварки, соковыжималки, хлебопечки, микроволновые печи, электрические мясорубки и другую мелкую бытовую технику, электронику и устройства не принимаем в ремонт. Работаем на дому, стараясь экономить ваше время. Приезжаем по всем адресам, срочный выезд мастеров по Москве и Московской области.

    Особенности ремонта бытовой техники

    В некоторых случаях забираем неисправную технику в нашу мастерскую. Так происходит, когда нет возможности совершить операции, требующиеся для починки, в домашних условиях. Более того, иногда случаются неисправности, нуждающиеся в сложном ремонте с использованием специальных инструментов, технических приборов и электронного оборудования. Это можно выполнить только в условиях сервисного центра.

    Бывает поломки происходит у встроенной техники. Это уже сложнее, потому что требуется её демонтаж с последующим монтажом на месте. Но мы помогаем даже в таких ситуациях тоже, возвращая вам радость от использования исправной вещи.

    Мы берём срочные заказы, понимая, что клиенту необходимо скорее вернуть техническое изделие в рабочее состояние. Привозим исправленную технику по согласованию на тот адрес, который вы укажите в установленное время.

    Принимаем вызовы в рабочее время всю неделю. Наши мастера приезжают быстро, профессионально осматривая технику и выявляя поломки, в чем причина неисправности.. Затем специалист производит ремонт либо непосредственно на дому, либо в сервисном центре. Иногда случается так, что требуется замена комплектующих и деталей, которых у мастера просто нет с собой. Это тоже решается в срочном порядке. Мы работаем для вас, стараясь выполнить свою задачу максимально оперативно.

    Ну нужно тратить деньги, покупая новую технику взамен сломавшейся старой? Звоните нашим менеджерам – и мы быстро починим то, что вышло из строя!

    Памятка для тех, у кого сломалась бытовая техника

    Бытовая техника часто ломается неожиданно, и многие хозяева просто не понимают, что делать. Мы расскажем, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

    Частые поломки дома или в офисе – это вышедший из строя бытовой прибор или агрегат, а также оргтехника. Так происходит практически каждый день, и главное – не впадать в панику, столкнувшись с неприятностью.

    Внимание! Сейчас большинство производителей, в частности известные всем Philips или Samsung и другие компании, оснащают свои изделия специальными предупреждающими индикаторами.

    Например, у стиральной машинки или посудомойки на дисплее может возникнуть предупреждение о какой-либо точной ошибке, связанной с водонагревателем, шлангом, барабаном и т.д. Такое же можно наблюдать у холодильника или морозилки. Часто бытовой прибор работает писком или иными звуковыми и световыми сигналами сообщают, что неисправны.

    Если ваш холодильник, стиралка или плита мигают, пищат или не реагируют на нажатия кнопок – значит, они сломались. Требуется диагностика проблемы специалистом.

    В инструкциях обычно указываются коды, сообщающие об ошибке или сбоях в работе. Увидели их на дисплее – посмотрите, что пишет официальный производитель! И тут следует действовать согласно инструкции.

    1. Если проблему можно устранить самостоятельно, и об этом написано у изготовителя, поступайте, как указано.
    2. Если поломка серьёзная или их несколько, которую не рекомендовано устранять самим, а срок гарантийного ремонта истек, звоните нашим специалистам.
    3. Если инструкции утеряна, и вы не знаете, какой код ошибки высветился, лучше ничего не предпринимать, а сразу позвонить или отправить заявку на обратный звонок в сервис.

    Наконец, даже если написано, как можно устранить неисправность, но вы не уверены, что ещё больше сломаете технику, рекомендуем обратиться к нашим специалистам.

    Мы работаем ежедневно, готовы к сотрудничеству. По телефону вы можете получить консультации менеджеров, а также вызвать мастера к вам на дом в удобное время в течении дня. Оплата, после полной проверки качества выполненных работ. Также недорого есть установка новой техники для клиентов сервиса. Предоставляем скидки на работу по восстановлению.

    Уже непосредственно на месте мастер осмотрит неисправный прибор и проведёт диагностику его состояния. На основе полученных сведений, решит, можно ли починить дома или необходима транспортировка в сервисный центр. Мы работаем, в том числе, выполняем ремонт любой продукции бренда Apple: iphone, ipad. Сломалось что-то в доме – звоните нам!

    Решение – сразу обратиться за помощью в мастерскую по ремонту. Ждём ваших звонков и заявок на сайте, перезвоним за 10 минут! Приедем в течение 1-2 часов. Так же можете отправить видео поломки на ватс ап или телеграмм мастера.

    Ремонт телевизоров и мелкой электроники не производим!

    Также выезжаем на заказ: Арбат, Бутово, Братеево, Вешняки, Внуково, Восточное Бирюлёво, Гольяново, Дегунино, Дорогомилово, Измайлово, Замоскворечье, Зюзино, Новые Черемушки, Лефортово, Тушино, Ховрино, Ломоносовский проспект, Нижегородская, Некрасовка, Новая Москва, Спартак, Солнцево, Орехово-Борисово, Покровское-Стрешнево, Раменки, Ростокино, Нагатино-Садовники, Северное, Хорошёво-Мнёвники, Технопарк, Москворечье-Сабурово, Марфино, Маяковская, Минская, Соколина, Коптево, Лианозово, Кунцево, Котловка, Хамовники, Хорошевский, Фрунзенская, Чертаново, Щукино, Якиманка, Яхрома. Бескудниковский, Обруческий, Даниловский, Головинский, Южнопортовый, Пресненский, Сретенский, Останкинский, Обручевский, Очаково-Матеевское, Тропарёво-Никулино, Гагаринский, Левобережный, Можайский, Фили-Давыдково, Щербинка, Ярославский можете вызвать мастера для полной диагностики на дом и в другие районы. Ежедневно.

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